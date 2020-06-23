Московский парк "Зарядье" открылся для посетителей

С 23 июня парк "Зарядье" в Москве открылся для прогулок и занятий спортом.

"С 23 июня согласно указу мэра Москвы сняты ограничения для прогулок на территории "Зарядья". На территории парка дополнительно к основным действуют временные правила. Мы просим посетителей соблюдать ряд мер для общей безопасности: в людных местах носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию 1,5 м, стараться не задерживаться на лестницах и дорожках, не создавать большие группы, использовать специально размеченные маршруты для передвижения и отдыха", - приводит ТАСС слова пресс-службы парка.

Но до полной отмены ограничительных мер в Москве массовые мероприятия в парке проводиться не будут.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 23 июня в столице начинается третий этап снятия ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов, возобновляют работу речные трамваи по Москве-реке, открываются турагентства, станут доступны уличные тренажеры, детские площадки и лавочки.