В зоне отчуждения в Чернобыле потушили несколько пожаров

Пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Чернобыльской АЭС сообщила о ликвидации пожаров.

В воскресенье в Чернобыльской зоне случилось возгорание лесной подстилки на площади 3 гектара.

"В 7.38 (совпадает с мск) 23 июня в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения Госслужбы по ЧС и работники лесных пожарных станций ликвидировали возгорание травяного настила, лесной подстилки и поваленных деревьев в 403 квартале Лубянского лесничества вблизи села Ильинцы", - информирует пресс-служба, пишет РИА Новости.

Пожары тушили 60 человек и 12 единиц техники.