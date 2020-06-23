Дожди в Крыму будут вызывать спецавиацией Росгидромета

Власти Крыма договорились с Росгидрометом о возможности увеличения количества осадков с помощью специального воздушного судна.

"Состоялся разговор с представителями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в результате которого пришли к договоренности о размещении на территории республики Крым единственного в своем роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков", - сообщил сегодня глава Крыма Сергей Аксенов в своем аккаунте во "Вконтакте", передает "Интерфакс-Юг".

Потенциально использование этого самолета может увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30%, "не нанося никакого вреда экологии", - отметил глава региона.

За прошедшие выходные обмелевшие водохранилища Симферополя поступило более 300 тыс кубометров воды. Это рекорд по суточным нормам за последние полгода, и если осадки будут выпадать с такой же частотой, то Крым выйдет из сложившейся ситуации с достоинством, - отметил Аксенов.

Напомним, до присоединения Крыма к России около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума Украина перекрыла его.