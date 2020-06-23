Второй раунд переговоров России и США по контролю над вооружениями может пройти в июле-августе 

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли по итогам консультаций с РФ по стратегической стабильности в Вене рассказала, что Россия и США договорились учредить рабочие группы по вопросам стратегической стабильности. Второй раунд российско-американских переговоров может пройти в июле-августе.

По словам Биллингсли, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поручили сторонам провести конструктивные переговоры и встреча межведомственных делегаций РФ и США по контролю над вооружениями заложила основу для создания рабочих групп по вопросам стратегической стабильности. Так, второй раунд переговоров "может пройти в июле-августе в Вене", отметил он. "Это зависит от результатов работы технических групп", - цитирует ТАСС спецпредставителя президента США.

Маршалл Биллингсли отметил, что новый Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3) "должен затрагивать все ядерные вооружения, а не только стратегические".