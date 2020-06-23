С 1 июля в Крыму открываются кинотеатры и детские лагеря

Руководитель аппарата Совета министров республики Ольга Дугаренко сообщила, что с 1 июля власти Крыма снимают ограничения на работу вахтовым методом, разрешат открыться кинотеатрам и театрам, а также детским лагерям с соблюдением всех требований безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

"С 1 июля разрешена деятельность, которая ранее была приостановлена. Это деятельность по предоставлению мест для временного проживания в детских лагерях, в области демонстрации кинофильмов, санаторно-курортных организаций, творческая, в области искусства, спорта, отдыха и развлечений, физкультурно-оздоровительная. Все организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых с 1 июля будет запущена, обязаны подать уведомление либо обязательства (для санаторно-курортных организаций), в которых (должны) взять на себя обязательства по соблюдению всех правил, установленных Роспотребнадзором", - приводит ТАСС слова руководителя аппарата. Также она уточнила, что соответствующие изменения уже внесены в указ главы Крыма, текст документа будет опубликован во вторник.

Ольга Дугаренко напомнила что, по-прежнему все прибывающие из-за рубежа в Крым будут обязаны проходить карантин в обсерваторе. Также будут запрещены выезды детских групп за пределы полуострова и массовые мероприятия, за исключением парадов Победы в Керчи и Симферополе. До 1 августа приостановлена деятельность хостелов, организация конференций и выставок.

С 15 июня в Крыму начался курортный сезон для местных жителей, отменен обязательный 14-дневный карантин в обсерваторе для приезжающих из других регионов России, при этом продолжается термометрия и осмотр на внешние признаки ОРВИ на Крымском мосту, в аэропорту Симферополя и на железнодорожных вокзалах. Туристов из других регионов страны на полуострове начнут принимать с 1 июля.