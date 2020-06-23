Хабиб Нурмагомедов: отец до сих пор в реанимации

Россиянин, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о самочувствии своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, ранее заразившегося коронавирусом.

По его словам, Нурмагомедов-старший все еще остается в реанимации, однако сам коронавирус уже позади. "Вирус оставил последствия. Там с почками, сердцем, и до сих пор он в тяжелом положении в реанимации. Но насчет вируса можно уже не переживать, только есть его последствия", - пояснил спортсмен в интервью Первому каналу.

Боец рассказал, что навещает отца каждый день и проводит у него по полчаса. "Общения нет, так как он находится под аппаратами", - уточнил Хабиб.

Тем не менее, подчеркнул спортсмен, когда он спрашивает у отца, узнает ли он сына, глазами и жестами Абдулманап подтверждает, что понимает, кто перед ним.

"Я уверен, что у него одни из лучших врачей мира. Насчет этого у меня нет никаких сомнений. Большое спасибо им за их работу. Просто нужно время. Последствия очень тяжелые, и реабилитационный период будет сложным и длительным", - добавил Нурмагомедов.