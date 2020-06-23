Кошербаев: Казахстан не отказывается от русского языка

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев рассказал о переходе страны на латиницу и русском языке в Казахстане.

В интервью корреспонденту РИА Новости Анастасии Решетниковой посол напомнил, что решение о переходе на латиницу было принято несколько лет назад.

"Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято первым президентом Республики Казахстан - лидером нации Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым более трех лет назад в рамках Концепции духовной модернизации и является одним из ключевых ее этапов. В настоящее время Национальная комиссия по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику продолжает работу по усовершенствованию данного алфавита", - сообщил он.

Переход планируется совершать постепенно, без искусственного ускорения. "Речь идет не о простом переложении с кириллицы на латиницу, а о реформе орфографии казахского языка. Поэтому Казахстан не будет спешить в этом вопросе", - пояснил Кошербаев.

Алфавит на основе латиницы использовался в казахском языке уже в 1920-1940-х годах, текущая модернизация алфавита направлена на расширение коммуникационных возможностей казахского языка.

"Что касается возможного влияния на казахстанско-российские отношения в долгосрочной перспективе. Так как перевод на латиницу коснется только казахского языка, на положение русского языка это никак не повлияет. Переход на латиницу не означает отказ от русского языка, от кириллицы. Решение о переводе алфавита казахского языка на латинскую графику принято исключительно из практических соображений", - считает посол.

Он отметил, что русский язык сохранит статус официального языка в Казахстане, он продолжит использоваться на равных с казахским языком на всех уровнях.