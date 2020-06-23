Первый после снятия ограничений самолет "Победы" вылетел из Петербурга в Геленджик

Сегодня, 23 июня, авиакомпания "Победа" впервые приступила к выполнению рейсов Санкт-Петербург - Геленджик - Санкт-Петербург, - говорится в сообщении, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа" из пресс-службы кубанского аэропорта.

Полеты будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из аэропорта Пулково будет осуществляться в 10:40, прибывать в Геленджик самолет будет в 13:45. Обратно рейс будет отправляться в 14:35.

Время в пути составит около трех часов. Все полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 вместимостью 189 мест.

Также с 26 июня "Победа" увеличит до двух раз в день количество выполняемых рейсов по маршруту Геленджик – Москва.

Вылеты из столичного аэропорта Внуково будут выполняться в 10:35 и 12:35, прибывать в Геленджик самолеты будут в 12:45 и 14:50 соответственно.

Напомним, авиакомпания "Победа" выполняет перелеты в Геленджик с 2015 года. В 2019 году перевозчик выполнил более 360 рейсов на курорт, на которых было обслужено порядка 70 700 пассажиров.