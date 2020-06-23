Турция создает особое ведомство по событиям 1915 года

Высший консультативный совет Турции под руководством главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана постановил сформировать отдельное ведомство, которое будет реагировать на заявления и события, связанные с темой событий 1915 года в Османской империи. Об этом пишет газета Hürriyet.

На заседании президенту представили доклад о ситуации с признанием рядом стран событий 1915 года "геноцидом армян" и об их политике. В Турции, категорически отвергающей обвинения в намеренном истреблении армян в начале XX века, сейчас не существует единой структуры, которая бы занималась выработкой политики по этому вопросу. В связи с этим было принято решение сформировать "автономное и гражданское ведомство", в функции которого будет входить только выработка стратегии реагирования и вариантов ответа на заявления о "геноциде" и иные связанные с этой темой аспекты.

Новый орган не будет напрямую связан с правительством, он займется политическими, культурными, историческими аспектами проблемы и пропагандой турецкой точки зрения, уточняет ТАСС.

В докладе также указано, что армянское лобби в последнее время прекратило подавать в международные суды заявления о "геноциде" из-за вероятности отказа в рассмотрении в связи с формулировкой. Теперь лоббисты, по данным авторов доклада, пытаются заменить термин "геноцид" и ввести в общий дискурс вместо него "преступление перед человечеством" применительно к событиям 1915 года. Этот вопрос, по мнению Анкары, нуждается в срочном внимании.