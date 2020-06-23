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Турция создает особое ведомство по событиям 1915 года

Турция создает особое ведомство по событиям 1915 года

Высший консультативный совет Турции под руководством главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана постановил сформировать отдельное ведомство, которое будет реагировать на заявления и события, связанные с темой событий 1915 года в Османской империи. Об этом пишет газета Hürriyet.

На заседании президенту представили доклад о ситуации с признанием рядом стран событий 1915 года "геноцидом армян" и об их политике. В Турции, категорически отвергающей обвинения в намеренном истреблении армян в начале XX века, сейчас не существует единой структуры, которая бы занималась выработкой политики по этому вопросу. В связи с этим было принято решение сформировать "автономное и гражданское ведомство", в функции которого будет входить только выработка стратегии реагирования и вариантов ответа на заявления о "геноциде" и иные связанные с этой темой аспекты.

Новый орган не будет напрямую связан с правительством, он займется политическими, культурными, историческими аспектами проблемы и пропагандой турецкой точки зрения, уточняет ТАСС.

В докладе также указано, что армянское лобби в последнее время прекратило подавать в международные суды заявления о "геноциде" из-за вероятности отказа в рассмотрении в связи с формулировкой. Теперь лоббисты, по данным авторов доклада, пытаются заменить термин "геноцид" и ввести в общий дискурс вместо него "преступление перед человечеством" применительно к событиям 1915 года. Этот вопрос, по мнению Анкары, нуждается в срочном внимании.

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Вестник Кавказа

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