Грузия примет делегацию из Испании, чтобы обсудить возобновление авиасообщения

В Грузию с начала пандемии впервые приедет иностранная правительственная делегация, Грузия и Испания хотят обсудить возобновление авиасообщения.

Визит состоится во второй половине июля. Известно, что речь, помимо прочего, пойдет о возобновление прямого авиасообщения между странами и появлении прямого рейса Мадрид-Тбилиси, пишет Sputnik Грузия.

Если стороны договорятся, рейс Мадрид-Тбилиси будет выполнять авиакомпания Air Europa.

Визит осуществляется по инициативе министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, рассказал посол Грузии в Испании Илья Гиоргадзе. В Тбилиси должны приехать министр транспорта Испании, министр туризма Испании, генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили и представители туроператоров.

"Очень важно, что этот визит состоится именно после того, как откроются международные границы. Это будет первый международный визит, и помимо министра туризма, также приедет господин Зураб Пололикашвили, как руководитель Всемирной туристической организации, и это будет первая тест-показательная поездка, как мы должны ездить в будущем без COVID, безопасно", - пояснил Гиоргадзе.