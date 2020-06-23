37 проектов из Ставрополья стали победителями конкурса молодежных инициатив 

37 проектов из Ставропольского края стали победителями грантового конкурса молодежных инициатив. На их реализацию направят около 60 млн рублей. Конкурс молодежных инициатив ежегодно проводит Росмолодежь на платформе "Россия - страна возможностей", которая была создана по инициативе президента Российской Федерации. В 2020 году было подано 12 719 заявок, 1 563 из которых были признаны победителями на общую сумму 2,1 млрд рублей. В этом году конкурс прошел в заочной форме.

"В Ставропольском крае в 2020 году молодежные активисты, студенты вузов и НКО реализуют 37 проектов - победителей грантового конкурса молодежных инициатив. На их реализацию авторы идей получат гранты на общую сумму 58,5 млн рублей", - говорится в сообщении управления по информполитике правительства региона.

Так, например, в числе победителей конкурса проект по созданию службы помощи одиноким пожилым людям в Пятигорске, передвижного VR-музея "Ставропольцы на фронтах Великой Отечественной войны", школа столярного ремесла, фестиваль социальной гармонизации, межрегиональный фестиваль-конкурс "В ритме РСО". Кроме того, грантовые средства получили проекты "Тур уличных культур", "Двухколесный Кавказ", фестиваль трейлраннинга "Бештаугорский крест", проект по самозанятости и другие. На их реализацию в общей сложности будет направлено 28,6 млн рублей.

"Среди организаций высшего образования победителями конкурса стали проекты Невинномысского института экономики, управления и права ("Правду надо знать и беречь" и "Студенческие медиа воспитывают патриотизм"), СКФУ (Всероссийское инженерное кейс-соревнование среди школьников, форум-фестиваль "#Экодобро", межрегиональный лагерь студенческого самоуправления и личностного развития "Вектор"), Пятигорского государственного университета (проекты по развитию инициатив творческой молодежи "Под копирку", по развитию надпрофессиональных навыков "Твоя карьера", в сфере добровольчества "Поколение V"), Ставропольского государственного агроуниверситета (спартакиада студотрядов СКФО-2020, Всероссийский фестиваль дизайнеров "Art-Craft"). Гранты на реализацию вузовских проектов составили 27,9 млн рублей", - отмечается в управлении по информполитике правительства региона, передает ТАСС.

Также сообщается, что еще 2 млн рублей получит молодежная региональная общественная спортивная организация "Центр паркура Оффбитс" - победитель конкурса среди НКО - на проведение Всероссийского образовательного форума современной культуры и спорта "Улицы России".