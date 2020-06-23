В Минфине РФ рассказали, когда могут возобновить приватизацию госимущества
Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что сделки в рамках приватизации государственного имущества могут возобновиться уже осенью.
"Думаю, мы скоро вернемся к парадигме приватизаций", - приводит его слова ТАСС.
Как отметил замглавы Минфина, этот процесс будет продолжен, а "первые сделки могут пройти уже этой осенью". Он добавил, что речь идет сразу о нескольких соглашениях.
Вестник Кавказа
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