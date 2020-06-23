В Минфине РФ рассказали, когда могут возобновить приватизацию госимущества

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что сделки в рамках приватизации государственного имущества могут возобновиться уже осенью.

"Думаю, мы скоро вернемся к парадигме приватизаций", - приводит его слова ТАСС.

Как отметил замглавы Минфина, этот процесс будет продолжен, а "первые сделки могут пройти уже этой осенью". Он добавил, что речь идет сразу о нескольких соглашениях.