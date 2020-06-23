"Черный ящик" сбитого в Иране украинского Boeing расшифруют во Франции

Власти Ирана отправят "черный ящик" сбитого в январе украинского самолета для расшифровки во Францию, - сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"В телефонном разговоре с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем министр иностранных дел Зариф сообщил ему, что Иран отправит "черный ящик" украинского самолета во Францию в ближайшие дни, чтобы проанализировать его данные. Высокопоставленный иранский дипломат отметил, что решение об отправке бортового регистратора было принято уже давно и что оно будет реализовано в ближайшее время", - говорится в сообщении на сайте МИД Ирана, передает "Интерфакс".

Иран уже проинформировал Украину о своей готовности решать юридические вопросы, в том числе о процедуре выплаты компенсаций семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также о выплате компенсации за украинский самолет, однако Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, - добавил Зариф.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ" выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит иранскими военными в районе международного аэропорта в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.