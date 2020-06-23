Пассажиры Utair смогут за 300 рублей застраховаться от коронавируса
Компания Utair решила предложить пассажирам услугу страховки от коронавируса.
"Каждый пассажир Utair может за 300 руб. приобрести страховой полис от коронавируса. При диагностировании заболеваний органов дыхания из-за COVID-19 в течение двух недель с момента перелета или наступлении других рисков, связанных с вирусом, пассажир с полисом получит страховую выплату от 50 тыс. до 1 млн руб", - пояснили в пресс-службе перевозчика, пишет Агентство "Москва".
В компании отметили, что все самолеты ежедневно дезинфицируют, а воздух очищается высокоэффективными фильтрами HEPA.
Вестник Кавказа
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