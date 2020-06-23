В Шахтах арестовали начальника райотдела полиции, шпионившего на СБУ

Накануне, 22 июня, в донских Шахтах арестовали начальника районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова, ранее возглавлявшего отдел полиции в Шахтах, - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Правоохранитель собирал и передавал секретную информацию Службе безопасности Украины (СБУ). Эти сведения были государственной тайной, - передает "АиФ-Ростов" со ссылкой на сетевое издание 1rnd.

Если вина Дмитрия Борзенкова будет доказана, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, - добавили в ФСБ.