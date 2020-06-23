Нур-Султан поблагодарил Москву за помощь в борьбе с COVID-19

Казахстан благодарен РФ за помощь в борьбе с коронавирусом, заявил посол республики в России Ермек Кошербаев.

"Хотел бы поблагодарить российскую сторону за медицинскую помощь, оказанную в борьбе с этим коварным вирусом. В наиболее трудный момент мы чувствуем плечо поддержки со стороны нашего стратегического союзника и партнера", - сообщил он.

Он отметил, что в течение первых месяцев борьбы с пандемией Роспотребнадзор отправил Минздраву Казахстана 2 тыс тестов для выявления коронавируса, а также комплекты реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала "РИБО-преп" в количестве, необходимом для проведения 30 тыс исследований.

Кошербаев добавил, что в новых условиях Казахстан и Россия как ближайшие соседи и союзники не только достойно противостоят общей угрозе, но и смогли организовать эффективную совместную борьбу с негативными последствиями коронавируса.

"Особенно показательным является наше сотрудничество в вопросах эвакуации граждан Казахстана и России из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой как казахстанскими, так и российскими самолетами, тесное взаимодействие в сфере здравоохранения", - приводит РИА Новости слова посла.