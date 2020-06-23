Туристы рассказали, опасаются ли за свое здоровье, планируя поездки

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом OneTwoTrip, рассказали, опасаются ли за свое здоровье, планируя путешествия, и как относятся к необходимости носить маски в поездах и самолетах.

Согласно исследованию, почти половина (45%) опрошенных полагают, что поездки по-прежнему являются угрозой для здоровья. Они с понимание относятся к мерам предосторожности. Из-за этого 35% согласны поехать в отпуск только на личном транспорте.

Большинство респондентов (79%) готовы соблюдать меры санитарно-эпидемиологического режима в самолете и поезде. Они не против провести время в пути в средствах защиты, хотя каждый второй (53%) признался, что это довольно сложно и неудобно.

В опросе участвовали 3 тыс пользователей, пишет РИА Новости.