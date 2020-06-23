Более 12 тыс россиян выздоровели от коронавируса за сутки

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России, за сутки вирус был найден у 7 425 человек, излечились за сутки - 12 013 человек.

Больше 12 тыс выздоровевших фиксируется в России во второй раз с начала пандемии, 26 мая за сутки выздоровели 12,3 тыс человек.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7 тыс. 425 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 427 (32,7%) без клинических проявлений. В Москве - 1 тыс. 81, в Московской области - 504", - информирует штаб.

Третье место по количеству новых случаев занимает ХМАО - 319. В Петербурге 220 новых случаев, в Ставропольском крае - 90, в Карачаево-Черкесии - 81, в Кабардино-Балкарии - 74, в Дагестане - 73, в Краснодарском крае - 60, в Адыгее - 38, в Ингушетии - 32, в Северной Осетии - 28, в Чечне - 15, в Крыму - 5.

Прирост составил 1,3%, всего в России инфицированы 599 705 человек, из них выздоровели 356 429, за сутки - 12 013, из них в Москве - 2 578.

За сутки умерли 153 пациента, за все время - 8 359.