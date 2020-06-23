ВШЭ стала лучшим вузом России по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России, лидером стал Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

В прошлом году лидером был МИСиС, сейчас он оказался только на 16-м месте. Издание изменило методику рейтинга, появился параметр "Качество преподавателей", изменился параметр "Международная деятельность". НИУ ВШЭ набрал 68,07 баллов, МГУ - 67,55 балла (второе место), Московский физико-технический институт - 53,04 балла (третье место), пишет РИА Новости.

В десятку лучших вызов России вошли также Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", МГТУ имени Н.Э.Баумана, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Российская экономическая школа.