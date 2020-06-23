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ВШЭ стала лучшим вузом России по версии Forbes

ВШЭ стала лучшим вузом России по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России, лидером стал Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

В прошлом году лидером был МИСиС, сейчас он оказался только на 16-м месте. Издание изменило методику рейтинга, появился параметр "Качество преподавателей", изменился параметр "Международная деятельность". НИУ ВШЭ набрал 68,07 баллов, МГУ - 67,55 балла (второе место), Московский физико-технический институт - 53,04 балла (третье место), пишет РИА Новости.

В десятку лучших вызов России вошли также Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", МГТУ имени Н.Э.Баумана, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Российская экономическая школа.

 

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