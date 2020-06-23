Еще 142 наследника шехидов получат единовременные выплаты в Азербайджане

Комиссия в составе Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана приняла решение о выдаче единовременной выплаты (11 тыс манатов) 142 наследникам еще 100 шехидов. Об этом рассказали в ведомстве.

В ближайшие дни будет организован перевод единовременных платежей на банковские счета наследников.

Право на получение единовременной выплаты в Азербайджане имеют в общей сложности наследники 12 281 шехида. На сегодняшний день 18 тыс наследников более 12 тыс шехидов получили материальную помощь. Таким образом, программа по предоставлению наследникам шехидов единовременных выплат выполнена на 98%.