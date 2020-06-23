СМИ: досрочной демобилизацией сына главы военной полиции Армении заинтересовались следователи

Сын и. о. начальника военной полиции Минобороны Армении Александра Агаджаняна был призван в армию, а затем досрочно демобилизован. В военном следственном отделе по этому факту возбуждено уголовное дело, пишет со ссылкой на свои источники газета "Жоховурд".

Сын Агаджаняна был призван в армию, однако, когда его отец, полковник Агаджанян, был назначен и. о. начальника военной полиции, его освободили от службы. Генеральная прокуратура возбудила дело и направила его в военный следственный отдел.

Руководитель пресс-службы Следственного комитета Римма Еганян заявила, что у Агаджаняна-младшего были проблемы со здоровьем, и уголовное дело возбуждено по факту неверного медосмотра по статье 315 Уголовного кодекса Армении ("преступная халатность"), сообщает Sputnik Армения.

Напомним, временно исполняющим обязанности начальника военной полиции Александр Агаджанян стал в феврале этого года.