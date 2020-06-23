Геологи "КазМунайГаза" открыли новое нефтяное месторождение

Итогом геологоразведочных работ на разведочном блоке Бектурлы Восточный в Мангистауской области стал фонтанный приток нефти, который извергается со скоростью до 100 кубометров в сутки, - сообщает пресс-служба АО НК "КазМунайГаз" (КМГ).

"Приток нефти получен по результатам комплексного геолого-геофизического изучения исторических данных, бассейнового моделирования, высокотехнологичных сейсморазведочных работ и оптимального размещения поисково-разведочной скважины БВ-1 из среднеюрского интервала", - сообщили в КМГ, передает Sputnik Казахстан.

Обнаружены признаки углеводородов и в триасовых отложениях. Сейчас продолжается комплекс промыслово-геофизических и гидродинамических исследований с целью получения дополнительной информации о свойствах нефтегазового горизонта, - добавили в КМГ.

Участок Бектурлы Восточный расположен на территории Каракиянского района Мангистауской области недалеко от действующих нефтегазовых месторождений Узень-Карамандыбас, Жетыбай, Бектурлы, Восточный Жетыбай и Актас.