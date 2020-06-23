Токаев: ситуация с коронавирусом в Казахстане не самая плохая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране не очень плохая, но и не самая лучшая.

По его словам, в республике на 100 тыс жителей приходится около 80 заразившихся, что согласно мировой статистике, является средним показателем.

Он отметил, что казахстанцы каждый день становятся "свидетелями подвигов, совершаемых по всей стране медицинскими работниками, полицейскими, служащими вооруженных сил, волонтерами, а также благотворителями".

"Врачи, медсестры, санитары, работники скорой медицинской помощи - самая большая нагрузка в борьбе с эпидемией легла на ваши плечи. Каждый день вы демонстрируете стране силу своего духа, несгибаемость, мужество. Вот в этом проявляется настоящий патриотизм", - подчеркнул Токаев.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 млн случаев заражения, свыше 465 тыс человек скончались, передает РИА Новости.