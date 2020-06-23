Иран ждет новое оружейное эмбарго?

Вашингтон представил на рассмотрение Совета безопасности ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго против Ирана, несмотря на оглашенные Москвой аргументы против такого шага. Об этом рассказал источник во всемирной организации.

"Заседание Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения запланировано на 30 июня. Видимо, на нем в том числе будет обсуждаться представленный проект", - цитирует его ТАСС.

Тем не менее, уточнил источник, точная дата голосования пока не выбрана.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров направил на имя генсека ООН и председателя Совета Безопасности письмо, в котором обратил внимание на отсутствие объективных оснований для обсуждения продления оружейного эмбарго против Ирана. Он напомнил, что предусмотренный резолюцией 2231 СБ ООН порядок поставок в ИРИ вооружений и военной техники носит временный характер. Российский дипломат уточнил, что использование положений об ограничениях на ввоз оружия в Иран после 18 октября текущего года никогда не предполагалось, и нет ни правовых, ни иных причин пересматривать эту точку зрения.

США в проекте резолюции, копия которого находится в распоряжении ТАСС, обосновывают необходимость продления эмбарго тем, что, "согласно оценкам генерального секретаря ООН, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты <...>, использованные при нападении (на нефтяные объекты - ред.) в Саудовской Аравии, были иранского происхождения". Америка предлагает запретить всем странам "прямую или непрямую покупку, продажу или передачу Ирану оружия или связанных материалов, за исключением случаев, когда это авторизировано специальным комитетом (СБ ООН)".