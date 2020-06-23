В Сенате США сочли незаконным решение Трампа выйти из Договора по открытому небу

Группа американских сенаторов-демократов обратились с письмом на имя госсекретаря Майка Помпео и главы Минобороны Марка Эспера, в котором назвали решение президента Дональда Трампа о намерении вывести США из Договора по открытому небу нарушением закона. Законодатели напомнили, что он обязывает администрацию уведомить Конгресс заблаговременно за 120 дней до начала процесса выхода.

Послание подписали старший демократ Комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес, лидер демократического меньшинства в верхней палате Чак Шумер, старший демократ Комитета по делам вооруженных сил Джек Рид и зампред Комитета по разведке Марк Уорнер.

Они потребовали немедленного прекращения "усилий по инициированию процесса выхода из Договора по открытому небу до тех пор, пока Конгресс не получит необходимое уведомление в соответствии с законом о национальной обороне, а Сенат не получит возможность проанализировать это решение".

"Время вашего решения - менее чем за пять месяцев до выборов - также вызывает подозрение", - цитирует письмо "Интерфакс".

Начало выхода США из договора "без соблюдения внутреннего законодательства или конституционной практики" авторы послания назвали "очевидным политическим маневром в попытке связать будущую администрацию".

По их оценке, выполнение условий договора "было несовершенным". Также сенаторы выразили "обеспокоенность" тем, что российская сторона нарушает его условия, чем Трамп и мотивировал свое решение о выходе из договора. При этом они указали, что документ имел позитивное значение. Вместо выхода из договора США должны приложить усилия для решения с Россией имеющихся вопросов дипломатическим путем, заключили авторы письма.