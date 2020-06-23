ВВС Казахстана получили российские Ми-35М

Четыре новых многофункциональных ударных вертолета Ми-35М были получены авиабазой ВВС Казахстана на западе страны в рамках перевооружения ВС республики. Такое сообщение опубликовано на сайте Минобороны страны.

В нем говорится, что Ми-35М обладает высокими летно-техническими характеристиками, его можно эффективно применять в различных погодных условиях. Кроме основного боевого предназначения, вертолет может перевозить личный состав и грузы, транспортировать больных и раненых (в сопровождении медработника).

"Летный и инженерно-технический состав прошел теоретическое и практическое переучивание на данные типы вертолетов", - уточнили в Минобороны.

Вертолеты были поставлены в рамках военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также договора между Минобороны РК и "Рособоронэкспортом".