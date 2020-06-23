Арбитражный суд Кубани обязал депутата снести незаконные постройки в Анапе

Администрация Анапы подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием убрать постройки на Благовещенской косе, которые в ноябре прошлого 2019 года начал возводить депутат Совета Анапы и предприниматель Евгений Янишлого.

В анапском поселке Витязево на берегу моря депутат построил несколько зданий площадью от 0,6 тыс до 1,2 тыс кв м – на момент суда там уже был залит фундамент и установлены стены до третьего этажа, несмотря на то, что администрация запретила ему проводить работы, - передает портал Юга.ру мо мылкой на РБК.

Также самострои появились на участке, который с 2017 года стал особо охраняемой территорией природного значения – "Анапская пересыпь". Это 342 тыс кв м песчаной косы, которая тянется от Анапы до мыса Железный рог на Таманском полуострове и состоит из кварцевого песка с примесью раковин.

Суд встал на сторону истца и постановил, что постройки незаконны, а арендатор нарушил условия договора. Янишлого обязали демонтировать их в течение месяца.