Стало известно на сколько будет увеличен материнский капитал в ближайшие три года

К 2023 году материнский капитал в России на первого ребенка может увеличиться почти до 525 тыс рублей, на второго - до 693 тыс рублей.

Из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на ближайшие три года, размер материнского капитала будет увеличиваться ежегодно, документы составлены с учетом параметров прогноза социально-экономического развития РФ на 2021 - 2023 годы, пишет РИА Новости.

В этом году на первенца выплачивается 466 617 рублей, на второго - 616 617 рублей. В будущем году материнский капитал на первого ребенка составит 485 282 рублей, на второго - 641 282 рубля. В 2022 году выплата на первого ребенка составит 504 693 рубля и на второго - почти 667 тыс рублей, в 2023 году на первого ребенка - 524 881 рубль, на второго - 693 610 рублей. Проект составлен с учетом индексации на темп прироста инфляции - 4% ежегодно.