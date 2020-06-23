В Москве от коронавируса излечились еще 2578 пациентов

В Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции были выписаны еще 2 578 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 139 248, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 578 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 139 248", - сообщила она.

Ракова отметила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать волонтерами для помощи болеющим или донорами плазмы, передает РИА Новости.