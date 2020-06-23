3 события, вошедшие в историю 23 июня

В этот день, 23 июня:

- В 1724 году был подписан Константинопольский договор между Российской империей и Османской империей (Турцией).

Переход к России прикаспийских провинций Персии в рамках Петербургского договора 1723 года, подписанного после Персидского похода 1722-1723 годов, обострил отношения с Турцией. Османская империя, на фоне неустойчивого положения персидского шаха Тахмаспа II, в конце 1723 - начале 1724 годов вторглась в Восточную Грузию и Восточную Армению, угрожая войной России. В итоге 12 (23) июня в Константинополе российский резидент И.И. Неплюев и великий визирь Дамад Ибрагим-паша подписали договор, согласно которому Турция оставляла за собой занятые ею восточные области Грузии и Армении, Тебризское, Казвинское и Шемахинское ханства, а Россия - города и провинции, полученные по Петербургскому договору 1723 года. Прочие районы Персии признавались принадлежащими Тахмаспу II.

- В 1894 году было принято решение о создании Международного олимпийского комитета.

В этот день, 23 июня, энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен в Париже выступил на международном атлетическом конгрессе с историческим докладом "Возрождение олимпизма". В этот же день было решено создать Международный Олимпийский комитет. "Поскольку нет никаких сомнений в преимуществах, представляемых возрождением Олимпийских игр, как с точки зрения спортивной, так и интернациональной, да будут возрождены эти игры на основах, которые соответствуют требованиям современной жизни", - было сказано в решении конгресса. В этот же день был основан МОК, который в итоге возглавил Пьер де Кубертен, а также принято решение о проведении I Олимпийских игр в 1896 в Греции. Уже в январе 1948 года МОК постановил ежегодно 23 июня праздновать Международный Олимпийский день.

- В 1944 началась Белорусская наступательная операция советских войск "Багратион".

Оперативный план Белорусской операции начал разрабатываться Генштабом в апреле 1944 года. Общий замысел заключался в сокрушении флангов немецкой группы армий "Центр", окружении основных ее сил восточнее Минска и полном освобождении Белоруссии. Предварительный этап операции символически начался в годовщину германского нападения на СССР - 22 июня. Сама операция прошла в два этапа: на первом, с 23 июня по 4 июля, наступление велось на белорусском направлении, на втором, с 5 июля по 29 августа, - на литовском направлении. В результате двухмесячного наступления была полностью разгромлена группа армий "Центр" Вермахта, освобождены Белоруссия, часть Прибалтики и восточные районы Польши. Поражение немецкой армии оказалось крупнейшим за всю военную историю Германии. Операция стала также одной из самых масштабных за всю историю человечества.