Газопровод "Турецкий поток" пройдет первую профилактику

"Турецкий поток", черноморский газопровод из России на запад Турции, эксплуатирующийся с начала 2020 года, сегодня остановится на свою первую профилактику, - сообщает проектная компания.

Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена с утра 23 июня до 29 июня для проведения ежегодного комплекса работ по техобслуживанию и базовой диагностике, - передает "Интерфакс".

Профилактика будет включать плановые работы на объектах берегового примыкания в Анапе и на приемном терминале в Кыйыкее, которые займут три и шесть дней соответственно. За это время выполнят ежегодное техобслуживание оборудования обоих объектов и проверку системы аварийной защиты и датчиков.

Транспортировка газа будет возобновлена в соответствии с номинациями, полученными от ООО "Газпром экспорт", сразу же после завершения работ.

Напомним, "Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год снабжает газом запад Турции, а также Болгарию, Грецию и Македонию. Одна из его ниток предназначена для турецкого рынка, другая - для стран юга Европы. Вскоре газ "Турецкого потока" должен прийти в Сербию, а затем в Венгрию и Австрию, что увеличит загрузку магистрали.