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Вывозные рейсы из Еревана, Ташкента и Тегерана намечены на вторник

Вывозные рейсы из Еревана, Ташкента и Тегерана намечены на вторник

Вывозные рейсы в Россию из Узбекистана, Ирана, Армении состоятся 23 июня.

Как сообщили в Минкомсвязи, запланированы рейсы Ташкент - Москва - Санкт-Петербург, Тегеран - Москва и Ереван - Калуга, пишет РИА Новости.

Два месяца назад Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии, соотечественники, оставшиеся за рубежом могут вернуться домой вывозными рейсами.

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Вестник Кавказа

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