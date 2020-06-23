Непогода оставила без света часть городов семи областей Украины

Непогода, разбушевавшаяся на Украине, оставила без электроснабжения более 200 населенных пунктов в семи областях страны, - сообщила пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 (совпадает с мск) 23 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 209 населенных пунктов в семи областях", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Так, в Житомирской области без света остались 72 населенных пункта, Киевской – 52, Черниговской и Ивано-Франковской – по 29, Черкасской – 19, Черновицкой – пять и Кировоградской – три.

Восстановлением электроснабжения занимаются бригады облэнерго.

На территории Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Одесской и Ровенской областей произошло падение 26 деревьев, подтоплены 174 жилых дома, три хозяйственных здания, 23 подвальных помещения, 141 домохозяйство, две улицы и одна автомобильная дорога, повреждены кровли двух школ, двух зданий и двух жилых домов. Произошло четыре оползня, разрушены два пешеходных моста. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.