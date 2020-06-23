Fitch сохранило рейтинги "Газпром нефти"

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте ПАО "Газпром нефть". Они сохранились на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне F2.

Обосновывая это решение, в Fitch отметили, что рейтинги "Газпром нефти" учитывают "сильный деловой профиль компании при крупных объемах добычи и интеграции с операциями нефтепереработки, низкий уровень операционных расходов, гибкость капиталовложений и прогрессивное налогообложение в России", это частично "компенсирует волатильность нефтяного рынка, а также риски, связанные с ведением бизнеса в РФ".

"Несмотря на то, что падение цен на нефть в условиях пандемии коронавирусной инфекции негативно скажется на операционной прибыли "Газпром нефти"", эксперты агентства ожидают, что "сильные показатели кредитоспособности компании" сохранятся.

Рейтинг "Газпром нефти" находится на одном уровне с рейтингом ее материнской структуры ПАО "Газпром" ("BBB/стабильный"). "Мы оцениваем взаимосвязь двух компаний как сильную", - цитирует материалы Fitch "Интерфакс".

Это "обусловлено прочными юридическими связями, а также тесными отношениями в стратегических и операционных аспектах", заключили в рейтинговом агентстве.