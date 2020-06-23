Бизнес в Казахстане получит новую поддержку по кредитам

Представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) в Казахстане решили подержать, отсрочку по кредитам можно продлить, кроме того возможно рефинансирование займов.

"С 16 июня по 15 сентября 2020 года субъект МСБ вправе обратиться в банк или микрофинансовую организацию с заявлением о предоставлении дополнительных мер поддержки", - рассказала председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Банки готовы помочь бизнесу по двум направлениям. Первое - предоставление отсрочки платежей по кредиту на период, "достаточный для восстановления финансового состояния заемщика", второе - рефинансирование кредита по льготным условиям в рамках госпрограмм, пишет Sputnik Казахстан.

Абылкасымова считает, что эти меры помогут сократить рост долговой нагрузки на бизнес.

В Казахстане отсрочкой по выплате кредитов уже воспользовались с начала пандемии 34% всех заемщиков-физлиц. За реструктуризацией кредита обратился 41,5% от заемщиков малого и среднего бизнеса.