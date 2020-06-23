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На европейскую часть России придет жара

На европейскую часть России придет жара

В Москве и в западной половине европейской части России на выходные ожидается жаркая погода, сообщает Гидрометцентр.

В Москве в пятницу ожидается от 25 до 30 градусов тепла, на выходных температура поднимется до 31 градуса. При этом в воскресенье в Москве возможен небольшой дождь. Также жарко будет и в Брянской области, где в выходные ожидается до 30 градусов тепла. Аналогичная температура — и в Псковской области, а в Калужской области столбик термометра поднимется до 28 градусов.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что россиян ожидает лето со средней температурой около нормы или выше нее. При этом синоптик подчеркивал неоднородность сезона, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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