Авиакомпания Nordwind запускает авиарейсы между Махачкалой и Петербургом

С 1 июля авиакомпания Nordwind начинает выполнять прямой регулярный авиарейс по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург, - сообщил помощник генерального директора махачкалинского аэропорта Мурад Шамсудинов.

"С 1 июля этого года авиакомпания Nordwind запускает прямой регулярный рейс по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург. Рейс будет выполняться три раза в неделю на самолетах Boeing-737 с компоновкой салона, рассчитанной на 189 кресел", - сказал Шамсудинов, передает ТАСС.

Это будет уже второй прямой авиарейс по этому маршруту - на сегодняшний день из Махачкалы в Санкт-Петербург ежедневно летают авиарейсы авиакомпании "Победа".

В минувшем 2019 году единственный в Дагестане аэропорт Махачкалы впервые в своей истории обслужил рекордное количество пассажиров за год - свыше 1,5 млн человек, что более чем на 200 тыс пассажиров больше по сравнению с показателем 2018 года.