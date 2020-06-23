Парламент Грузии вернется к поправкам в избирательную систему

Парламент Грузии сегодня во втором чтении рассмотрит поправки в Конституцию об изменении избирательной системы. В первом чтении они были приняты 21 июня.

Согласно поправкам, 120 из 150 мест в парламенте будут распределены между партиями, набравшими более 1% голосов, или между блоками, которые смогут получить как минимум столько процентов голосов, сколько субъектов входит в этот блок. Остальные места будут распределены между победителями выборов в 30 одномандатных округах. За поправки проголосовали 136 депутатов, против - пять.

Оппозиционная партия "Европейская Грузия" проголосовала за пакет изменений в первом чтении. Ее лидеры пообещали поддержать их и в последующих двух чтениях в том случае, если на свободу выйдет Георгий Руруа, которого оппозиция называет политзаключенным. Другая оппозиционная партия "Единое национальное движение" отказалась участвовать в голосовании.

Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе сообщил, что окончательное, третье голосование, состоится на следующей неделе, пишет Sputnik Грузия.

Также он отметил, что параллельно инициируется пакет поправок в Избирательный кодекс, который основан на рекомендациях ОБСЕ.