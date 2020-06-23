В столичном регионе будет прохладно и дождливо

Сегодня в столичном регионе ожидается умеренное тепло - до плюс 24 и местами небольшой дождь, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода сегодня будет определяться влиянием циклонических депрессий с юго-запада, с юга. Ожидается переменная облачность, местами даже возможен небольшой дождь, ветер восточный 2-7 м/с. В Москве сегодня плюс 22 - плюс 24, в Подмосковье - плюс 17 - плюс 22, на севере - до плюс 25", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Москва будет находиться на стыке хорошей и плохой погоды. Основные дождевые тучи с вероятностью гроз сконцентрируются на юге Подмосковья, при этом в самой Москве катаклизмов не ожидается, а дождя в северных районах столицы может и не быть вовсе.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм рт ст, - добавил метеоролог.