"Ахмат" запустил продажу билетов после отмены режима самоизоляции

В Грозном стартовала продажа билетов на матч 24-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и "Сочи". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Ахмата".

Приобрести билеты на встречу, которая состоится на "Ахмат-Арене" 26 июня, можно в кассах стадиона или онлайн.

При этом грозненский клуб призывает болельщиков в целях безопасности заранее приобретать билеты в интернете, чтобы избежать лишних контактов и скоплений людей.

В соответствии с правилами, установленными Роспотребнадзором, на стадион будет допущено не более 10% зрителей от общей вместимости арены, это около 3 тыс человек. Также в пресс-службе грозненской команды сообщили, что на стадион не будут допускаться болельщики без масок и перчаток.