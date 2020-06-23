Аппараты ИВЛ "Авента-М" не вызвали нареканий

Дополнительное тестирование отозванных аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных на Уральском приборостроительном заводе (входит в концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ" "Ростеха"), не выявило каких-либо недостатков, - сообщили сегодня в пресс-службе концерна.

"На данный момент в ходе проведения дополнительного тестирования нареканий к АИВЛ "Авента-М" не выявлено, вся проверенная техника функционирует согласно заявленным характеристикам. Реализуется программа дополнительной проверки функциональных и технических характеристик поставленных АИВЛ "Авента-М", цель которой - финально подтвердить качество оборудования и выдать на каждый экземпляр документы, подтверждающие возможность его дальнейшего обращения", - рассказали в пресс-службе, передает РИА Новости.

Проверка будет проводиться как на заводе, так и на местах фактической установки АИВЛ, силами АО "Уральский приборостроительный завод", либо с привлечением организаций, имеющих соответствующую лицензию. Все расходы на проведение вышеуказанных проверок берет на себя АО "Уральский приборостроительный завод, - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на одном из заводов КРЭТ, использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.