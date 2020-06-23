Статус "молодого специалиста" может стать пунктом Трудового кодекса

Общественники направили министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову письмо, в котором предложили закрепить в Трудовом кодексе статус "молодого специалиста" и распространить права и льготы по статусу на профессиональных стажеров.

"Просим вас совместно с Институтом прогрессивного образования законодательно закрепить в Трудовом кодексе Российской Федерации статус "молодого специалиста" с поднятием федерального возраста по статусу до 35 лет. Также предлагаем законодательно установить права и льготы по статусу и распространить их в равной мере на профессиональных стажеров", - говорится в письме за подписью члена ОП РФ Артема Кирьянова, передает РИА Новости.

Как поясняют авторы инициативы, в настоящее время такой статус не закреплен на федеральном уровне и не имеет нормативно-правовой силы значения по Трудовому кодексу РФ, а нынешними нормативно-правовыми актами регионов устанавливается разный возрастной ценз для россиян, претендующих на этот статус: в основном это 35 лет, но в некоторых субъектах - 30 лет.

При этом в ближайший период молодых специалистов ожидают проблемы с трудоустройством и уровнем заработной платы на рынке, перенасыщенном высвободившимися опытными кадрами, - отмечается в документе.

"Сегодня в России почти 2,5 млн человек официально безработные. Многие опытные кадры сейчас окажутся в процессе поиска работы и выиграют в сравнении с молодежью. Такая жесткая конкуренция плюс общая экономическая ситуация негативно скажутся и на зарплатах. Вчерашним выпускникам будут платить еще меньше. Поэтому молодые специалисты нуждаются в дополнительной поддержке на уровне государства" - рассказала директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.