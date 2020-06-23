World Athletics окажет финансовую поддержку легкоатлетам, испытывающим трудности из-за пандемии

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) и Международный легкоатлетический фонд (IAF) окажут финансовую помощь спортсменам, испытывающим проблемы с деньгами в связи с пандемией коронавируса.

Речь идет 193 атлетах из 58 национальных федераций. Им предложат единовременные гранты в размере $3 тыс

Благотворительный фонд, созданный 28 апреля, собрал $600 тыс пожертвований.

Чтобы претендовать на финансовую помощь, спортсмен должен быть кандидатом на выступление на Олимпийских играх 2020 в Токио, обосновать потребность в материальной поддержке из-за снижения дохода в нынешнем году относительно прошлого года, а также не иметь антидопинговых нарушений в прошлом, передает Sports.ru.