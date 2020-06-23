Первые онлайн-торги Christie's предметами русского искусства стартуют 1 июля

Аукционный дом Christie's впервые проведет торги предметами русского искусства в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Они пройдут с 1 по 21 июля.

"Формат и продолжительность аукциона позволят расширить круг потенциальных покупателей", - цитирует ТАСС заявление международных директоров департамента русского искусства Christie's Алексея Тизенгаузена и Сары Мэнсфилд.

Одним из топ-лотов торгов станет картина Веры Рохлиной "Вид Тифлиса". Полотно, созданное ориентировочно в 1919 году, оценивается в 200-300 тыс фунтов стерлингов ($245-365 тыс). "Крестьянка" Абрама Архипова, написанная, вероятно, между 1910 и 1920 годами, оценивается в 200-400 тыс фунтов стерлингов ($245-490 тыс.). Эстимейт полотна Василия Шухаева "Коллиур. Мистраль" составляет от 50 до 70 тыс фунтов стерлингов ($61-85 тыс.).

В секции русского декоративно-прикладного искусства представлены прежде всего произведения из частной французской коллекции. Собрание, которое формировалось на протяжении почти 40 лет, включает изделия фирмы Фаберже, произведения Императорского фарфорового завода, а также редкие предметы военной тематики, дореволюционные фотографии.. Среди топ-лотов коллекции - Казанская икона Богородицы в окладе из позолоченного серебра, украшенном эмалью клуазоне и шамплеве и инкрустированном мелким жемчугом. Ее эстимейт составляет от 15 до 25 тыс фунтов стерлингов ($18-30 тыс.).

"Русская неделя" традиционно проходит в Лондоне два раза в год - в мае - июне и в ноябре - декабре. Наряду с Christie's в ней участвуют аукционные дома Sotheby's, MacDougall's и Bonhams.