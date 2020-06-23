Кубань продолжат заливать дожди

В Краснодаре сегодня ожидается кратковременный дождь, скорость западного, а затем восточного ветра составит 4-9 м/с, а температура воздуха днем поднимется до 32 градусов тепла, - говорится в сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Краснодарском крае местами также ожидается кратковременный дождь, грозы, в отдельных районах сильный дождь, град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Утром местами туман, западный ветер с переходом на восточный будет дуть со скоростью 4-9 м/с, а температура воздуха днем составит 25…30 градусов тепла, в отдельных районах до 32, а на Черноморском побережье до 33 тепла.

В последующие двое суток в крае также ожидаются кратковременные дожди, грозы, а в отдельных районах - сильные дожди и град. Ветер северный, умеренный со скоростью 5-10 м/с, местами порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 16-21, в юго-восточных предгорьях 12-17; а днем – 24-29, местами до 32 тепла; на Черноморском побережье ночью 18-23, местами до 25; а днем – 27-32 тепла.