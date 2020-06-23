Макрон предупредил Турцию об "опасной игре" в Ливии - СМИ

Турция ведет "опасную игру" в Ливии, поддерживая Правительство национального согласия (ПНС) страны, - заявил накануне президент Франции Эмманюэль Макрон турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, отмечает Reuters.

"У меня уже была возможность очень четко заявить президенту Эрдогану, что, по моему мнению, Турция играет в настоящее время в опасную игру в Ливии и нарушает все обязательства, данные по итогам прошедшей в Берлине конференции по Ливии", - указал Макрон, передает ТАСС.

17 июня Министерство иностранных дел Франции заявило, что нарушение эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, а также поддержка Турцией наступательных операций сил ПНС препятствуют заключению перемирия между враждующими сторонами.

20 июня официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что поддержка, которую Франция в межливийском конфликте якобы оказывает командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару, угрожает безопасности Североатлантического альянса.