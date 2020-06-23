РЖД восстанавливает движение отмененных поездов

На сегодняшний день компания "Российские желехные дороги" (РЖД) возобновили курсирование более 20 внутрироссийских пассажирских поездов дальнего следования, отмененных ранее из-за ситуации с коронавирусом.

Восстанавливаемые поезда в списке на сайте РЖД отмечены специальным знаком — зеленой галочкой. Компания уже сообщала ранее, что возвращен в расписание ряд отменных ранее рейсов "Сапсанов". С учетом этого, всего на сегодняшний день уже возобновили курсирование более 20 поездов, - передает РИА Новости.

Регионы России начали постепенно снимать ограничения, введенные ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, в связи с этим, а также для удовлетворения спроса пассажиров на поездки холдинг восстанавливает курсирование ряда поездов дальнего следования.

В третьей декаде июня в связи с постепенным снятием ограничений после коронавируса холдинг вернет в расписание 35 отменных ранее пассажирских поездов в России, в том числе на курорты Северного Кавказа и Черноморья, а при стабильно высоком спросе готов увеличить их число.

Уже с 24 июня вернутся в расписание все рейсы поездов "Сапсан", отмененные ранее, а поскольку спрос на поездки в поездах дальнего следования в июне по сравнению с маем вырос вдвое, РЖД восстановят в расписании более 70 составов.

Ранее гендиректор РЖД Олег Белозеров отмечал, что холдинг отменил более половины поездов дальнего следования в России на фоне снижения перевозок пассажиров, но транспортная доступность регионов сохранена. Всего РЖД отменяли более 100 поездов дальнего следования.