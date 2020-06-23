Грузия избрана "Страной в фокусе" горного кинофестиваля в Италии

Грузия станет "Страной в фокусе" на международном кинофестивале Trento в Италии, который посвящен горной и приключенческой тематике.

В конкурсную секцию Trento Filmfestival попала работа Вано Арсенишвили и Нино Орджоникидзе "Тоннель". Также зрителям будет предложена ретроспектива грузинского кино под названием DESTINATION… GEORGIA. В эту программу вошли 13 кинолент грузинских режиссеров. В их числе - "Когда вернется отец" Мариам Гулбани, "Город солнца" Рати Онели, "Деде" Мариам Хачвани, "Белый караван" Эльдара Шенгелая и Тамаза Мелиава и другие, пишет Sputnik Грузия.

Из-за пандемии коронавируса 68-й по счету кинофестиваль Trento вместо апреля пройдет с 27 августа по 2 сентября.