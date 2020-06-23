Трамп решил порвать торговые отношения с Китаем

Президент США Дональд Трамп решил расторгнуть торговую сделку с Китаем на фоне предположений в США о происхождении коронавируса из Китая, - сообщил сегодня советник американского президента по торговле Питер Наварро.

"Она прекращена", - заявил Наварро в эфире телеканала Fox News на вопрос о том, прекращена ли сделка.

"Вот поворотный момент. Они приехали сюда 15 января подписать торговую сделку, и уже прошло полных два месяца с тех пор, как они узнали, что вирус распространяется", - сказал Наварро, передает РИА Новости.

США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около $250 млрд наряду с 7,5% на товары объемом $120 млрд.

Согласно документу, китайская сторона закупит американских промышленных товаров на $75 млрд, энергоносителей – на $50 млрд, сельскохозяйственной продукции – на $40 млрд, еще $35-40 млрд в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" показателю.