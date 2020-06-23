Эпидемии коронавируса не дают угаснуть скептики

Люди, которые не верят в опасность коронавируса и пренебрегают мерами социального дистанцирования, являются причиной более продолжительного периода угасания эпидемии и возникновения новых очагов заражения, - сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По данным опросов россиян 30% граждан скептически относятся к COVID-19, - отметил эксперт.

"Скептики не носят маски и не соблюдают правил карантина и социальной дистанции. Как следствие скептичности эпидемия будет всегда иметь новые очаги заболевания. Это обеспечивает толстый и длинный хвост угасания эпидемии, то есть больше зараженных и больше смертей, чем это могло бы быть при условии соблюдения карантина до разработки вакцины", - уточнил Тавадян, передает РИА Новости.

При таком отношении еще долго будут выявляться новые случаи заболевания и плато может продлиться более двух месяцев, пока реальное число заболевших не достигнет критической массы, как в Москве, или не будет осуществлена всеобщая вакцинация, - добавил ученый.